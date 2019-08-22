Уфимским детям покажут новые приключения «Щенячьего патруля»
В новой части приключений каждый из отважных щенков возглавит свой Суперпатруль. Премьера состоится в субботу.
В этот раз воздушный патруль будет выручать незадачливых скалолазов. Пожарному суперпатрулю придется спасать жителей сказочного города в жаркий день, а потерянные мобильные телефоны отыщет патруль полицейский.
Премьера мульфильма «Щенячий патруль. Суперпатруль 2» состоится 24 августа в 13 часов в кинотеатре «Синема Парк Семья». А за час до начала сеанса гостей ждет развлекательная программа.
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