«Божественная любовь» выходит на экраны

22 августа представить фильм уфимской публике приедет кинокритик Андрей Королев. После сеанса он обсудит картину со зрителями.

Семейную драму снял бразильский режиссер Габриел Маскару. Фильм рассказывает о недалеком будущем: Бразилия, 2027 год, новое христианское учение интегрировано во все сферы жизни. Глубоко верующая специалистка по бракоразводным процессам Джоана занимается спасением чужих отношений — и одновременно переживает кризис в своей собственной семье. Свое свободное время она посвящает религиозной общине, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.

Премьера картины «Божественная любовь»в Уфе пройдет 22 августа в 19-30 в кинотеатре «Синема Парк» в Галерее ART.