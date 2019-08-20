«Божественная любовь» выходит на экраны
22 августа представить фильм уфимской публике приедет кинокритик Андрей Королев. После сеанса он обсудит картину со зрителями.
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Фото: kinopoisk.ru
Семейную драму снял бразильский режиссер Габриел Маскару. Фильм рассказывает о недалеком будущем: Бразилия, 2027 год, новое христианское учение интегрировано во все сферы жизни. Глубоко верующая специалистка по бракоразводным процессам Джоана занимается спасением чужих отношений — и одновременно переживает кризис в своей собственной семье. Свое свободное время она посвящает религиозной общине, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.
Премьера картины «Божественная любовь»в Уфе пройдет 22 августа в 19-30 в кинотеатре «Синема Парк» в Галерее ART.
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