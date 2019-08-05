Новый фильм Тарантино стартует в уфимском прокате

Поклонники культового режиссера и двух голливудских красавчиков – Бреда Питта и Леонардо ДиКаприо с нетерпением ждут: премьера «Однажды в… Голливуде» состоится уже в четверг 8 августа.

Девятый фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году на закате его «золотого века». По сюжету актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Одна из главных тем картины – поиски себя в зрелом возрасте и попытка справиться с разочарованием от того, что не все мечты сбылись.

Каждый фильм Квентина Тарантино зрители ждут с нетерпением, но в этот раз особенно. Впервые вместе на экране появятся два самых известных актера современности. Кроме того, критики отмечают, что сюжет у фильма оригинальный, а сейчас, в век сиквелов и супергеройских блокбастеров, это настоящая редкость. И хотя в фильме есть все, чем славятся работы режиссера, – оригинальный сценарий, яркие образы героев, блестящая манера исполнения, – этот его девятый фильм докажет, что мастерство Тарантино вышло на качественно новый уровень.

Главные роли в картине сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби. В картине также появятся Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Люк Перри и Курт Рассел.

За первый уикенд проката в США фильм заработал свыше 40 миллионов долларов, что существенно превысило самые пессимистичные прогнозы.

В уфимских кинотеатрах «Однажды в… Голливуде» можно будет посмотреть с 8 августа, картина выходит с возрастным маркером 18+.