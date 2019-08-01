Фильм «Сестренка» по рассказу Мустая Карима выйдет на экраны 19 сентября
Накануне столетия башкирского народного поэта Мустая Карима на экраны выйдет фильм по повести «Радость нашего дома» – «Сестренка».
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kulturarb.ru
Прокатом российской военной драмы режиссера Александра Галибина займется телекомпания Walt Disney. Премьерный показ пройдет 19 сентября.
Главные роли в фильме сыграл семилетний Арслан Крымчурин и девятилетняя Марта Тамофеева. Картину сняли при поддежрке Минкульта РФ и Фонда имени Мустая Карима. Съемки прошли в селе Новохасаново под Уфой. Для проекта построили декорации домов сороковых годов. Фильм снят на башкирском, украинском и русском языке. Картина расскажет о башкирском мальчике Ямиле и его семье, которая принимает в военное время девочку Оксану.
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