В Уфе перекроют дороги для съемок художественного фильма
В столице Башкирии начинаются съемки художественного фильма для детей «Душа Пирата» режиссера Айсыуака Юмагулова.
Съемки будут проводить прямо на улицах города и администрация заранее предупреждает автомобилистов об ограничении движения на некоторых участках дорог.
Так, 23 июля перекроют улицу Победы от Первомайской до Архитектурной с 9:00 до 16:00.
25 июля будет перекрыта улица Калинина от Мира до Ульяновых с 11:00 до 16:00 и улица Архитектурная от Ульяновых до Мира с 17:00 до 19:00. 29 и 30 июля перекрытие коснется улицы Калинина от Победы до Рыбакова с 9:00 до 21:00.
Художественный фильм расскажет историю пятерых детей, которые отправляются спасать своего друга, попавшего в беду. Вместе с псом Пиратом им предстоит пережить множество приключений. Проект финансируется на деньги минкульта РФ.
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