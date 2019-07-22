В Уфе перекроют дороги для съемок художественного фильма

Съемки будут проводить прямо на улицах города и администрация заранее предупреждает автомобилистов об ограничении движения на некоторых участках дорог.

Так, 23 июля перекроют улицу Победы от Первомайской до Архитектурной с 9:00 до 16:00.

25 июля будет перекрыта улица Калинина от Мира до Ульяновых с 11:00 до 16:00 и улица Архитектурная от Ульяновых до Мира с 17:00 до 19:00. 29 и 30 июля перекрытие коснется улицы Калинина от Победы до Рыбакова с 9:00 до 21:00.

Художественный фильм расскажет историю пятерых детей, которые отправляются спасать своего друга, попавшего в беду. Вместе с псом Пиратом им предстоит пережить множество приключений. Проект финансируется на деньги минкульта РФ.