На спецпоказе «Человека-паука» в «Синема Парк» разыграют памятный приз

4 июля во всех кинотеатрах «Синема Парк» по стране пройдут специальные показы фильма «Человек-паук. Вдали от дома», на котором разыграют уникальный приз.

На сеансе в кинотеатре «Синема Парк Галерея ART» будет объявлен один счастливчик, выбранный случайным образом, который получит памятный приз от компании RealD. Объявят победителя в 20:00.

Кстати, в кинотеатрах сети дают скидку в 20% на покупку билета школьникам, студентам и курсантам при предъявлении студенческого билета.