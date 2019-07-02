На спецпоказе «Человека-паука» в «Синема Парк» разыграют памятный приз
4 июля во всех кинотеатрах «Синема Парк» по стране пройдут специальные показы фильма «Человек-паук. Вдали от дома», на котором разыграют уникальный приз.
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Фото: www.imdb.com
На сеансе в кинотеатре «Синема Парк Галерея ART» будет объявлен один счастливчик, выбранный случайным образом, который получит памятный приз от компании RealD. Объявят победителя в 20:00.
Кстати, в кинотеатрах сети дают скидку в 20% на покупку билета школьникам, студентам и курсантам при предъявлении студенческого билета.
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