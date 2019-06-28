«Человек-паук» вновь захватит уфимские кинотеатры

Питер Паркер вместе с друзьями отправиться покорять Европу, а за его приключениями на большом экране будут следить кинозрители в Уфе в фильме «Человек-паук: вдали от дома» (16+).

На этот раз юный супргерой будет помогать Нику Фьюри раскрыть тайну существ, которые вызывают стихийные бедствия по всему континенту. Декорации для Италии, Мексики, Чехии и Германии построили в большом павильоне киностудии Sony под Лондоном, но значительная часть съемок прошла вне Великобритании.

Главную роль в фильме вновь получил Том Холланд, сыгравший до этого в первой части перезапуска «Возвращение домой» и в «Первом мстителе: противостояние».

Первый показ фильма будет организован в Уфе компанией Sony Pictures, Europa Plus и кинотеатром «Киномакс» 3 июля (ТРЦ «Планета»). Фотозона начнет работу в 18:30, в 19:30 стартует шоу-программа в кинозале, а в 20:00 киноновинку впервые покажут на экранах. В широкий российский прокат картина выйдет только на следующий день.