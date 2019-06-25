Уфимские кинотеатры станут площадкой для битвы за Землю

26 июня в России в прокат выходит фильм «Битва за Землю», но, вопреки названию, нас ждет не очередной «День независимости», а антиутопия, которая расскажет о жизни людей под гнетом пришельцев.

Режиссером фильма стал Руперт Уайатт, который работал над такими проектами, как «Изгоняющий дьявола», «Восстание планеты обезьян» и «Побег из тюрьмы». Собрав опыт мистических триллеров, фантастических боевиков и остросюжетных драм, он сделал необычное для жанра кино. За считанные часы пришельцы, прилетевшие ни откуда, захватили землю, установив свое правительство. Люди лишаются связи и интернета, всех знаний, накопленных в электронных библиотеках, попадают под тотальную слежку, но не теряют надежды вернуть контроль над Землей.

В актерском составе много известных лиц – Джон Гудман из «Большого Лебовски» и Вера Фармига, звезда «Мотеля Бейтсов». Первый показ фильма состоится 26 июня, в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья».