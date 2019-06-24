Медведь и лемминги: в Уфе начинаются показы мультфильма «Норм и Несокрушимые»
29 июня в кинотеатре «Синема Парк Семья» покажут премьеру детского мультфильма «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» (6+).
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www.kinopoisk.ru
«Норм и Несокрушимые» – цикл фильмов, появившийся на экранах в 2015 году. Он рассказывает из компании доброго белого медведя Норма и шустрых леммингов. На этот раз Норм будет помогать археологу Джину, который потерпел крушение в горах Арктики, но путешествие приведет белого медведя в Китай – в самые дебри непроходимых лесов.
Официальные показы мультфильма начнутся 4 июля, но уфимские телезрители смогут впервые увидеть его уже 29 июня в 13:00 на спецпоказе.
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