Медведь и лемминги: в Уфе начинаются показы мультфильма «Норм и Несокрушимые»

«Норм и Несокрушимые» – цикл фильмов, появившийся на экранах в 2015 году. Он рассказывает из компании доброго белого медведя Норма и шустрых леммингов. На этот раз Норм будет помогать археологу Джину, который потерпел крушение в горах Арктики, но путешествие приведет белого медведя в Китай – в самые дебри непроходимых лесов.

Официальные показы мультфильма начнутся 4 июля, но уфимские телезрители смогут впервые увидеть его уже 29 июня в 13:00 на спецпоказе.