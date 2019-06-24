В уфимских кинотеатрах разыграют поездку на море

После второго похода в кино, гостей ждут сюрпризы – подарки от спонсоров. А, посетив кинотеатры более шести раз, гости автоматически участвуют в розыгрыше ценных призов от онлайн-кинотеатра Okko, школы английского языка SkyEng студии печати фотографий NetPrint и бренда часов и аксессуаров Daniel Wellington, а также бренда декоративной косметики SmashBox и культурной платформы «Синхронизация».

Главный приз – путевка на двоих на премиальный курорт острова Пхукет от генерального партнера Club Med. Призы от партнеров получат 500 счастливчиков, которые чаще всего ходят в кино. А условиями акции можно ознакомиться на сайте.