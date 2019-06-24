В уфимских кинотеатрах разыграют поездку на море
Сеть кинотеатров «Синема Парк» намерена отблагодарить самых ярых киноманов подарками – с 15 июня по 18 августа каждый гость кинотеатров, пользующийся программой «Бонус», становится участником розыгрыша.
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vk.com/kinoteatr
После второго похода в кино, гостей ждут сюрпризы – подарки от спонсоров. А, посетив кинотеатры более шести раз, гости автоматически участвуют в розыгрыше ценных призов от онлайн-кинотеатра Okko, школы английского языка SkyEng студии печати фотографий NetPrint и бренда часов и аксессуаров Daniel Wellington, а также бренда декоративной косметики SmashBox и культурной платформы «Синхронизация».
Главный приз – путевка на двоих на премиальный курорт острова Пхукет от генерального партнера Club Med. Призы от партнеров получат 500 счастливчиков, которые чаще всего ходят в кино. А условиями акции можно ознакомиться на сайте.
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