В Уфе покажут документальный фильм об истории группы Take That
В уфимских кинотеатрах покажут документальный музыкальный фильм об истории поп-группы Take That.
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www.kinopoisk.ru
Эту британскую группу с тридцатилетней историей знают все хотя бы благодаря песне «How Deep is Your Love», которую музыканты выпустили в 1996 году прямо перед творческим перерывом в десять лет. Сейчас британские поп-рокеры Марк Оуэн, Робби Уильямс и Гари Барлоу вновь собирают стадионы и выпускают новые альбомы. Фильм даст возможность услышать и увидеть на большом экране лучшие хиты группы за всю историю ее существования.
Музыкальное шоу покажут 29 июня в кинотеатре «Синема Парк Галерея ART».
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