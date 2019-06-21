В Уфе покажут документальный фильм об истории группы Take That

Эту британскую группу с тридцатилетней историей знают все хотя бы благодаря песне «How Deep is Your Love», которую музыканты выпустили в 1996 году прямо перед творческим перерывом в десять лет. Сейчас британские поп-рокеры Марк Оуэн, Робби Уильямс и Гари Барлоу вновь собирают стадионы и выпускают новые альбомы. Фильм даст возможность услышать и увидеть на большом экране лучшие хиты группы за всю историю ее существования.

Музыкальное шоу покажут 29 июня в кинотеатре «Синема Парк Галерея ART».