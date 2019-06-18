На киноэкраны по просьбам зрителей вернут фильм «Война Анны»

В майские праздники в кинотеатрах России в течение нескольких дней показывали антивоенную картину «Война Анны». Теперь картину вернут на большие экраны, но всего на неделю.

Фильм Алексея Федорченко уже стал лаутеатом множества премий: получил «Золотой Орел», «Нику», «Белый Слон» и спецдиплом жюри «Кинотавтра», что дало ему возможность выдвинуться на премию «Оскар» от России в 2020 году. «Война Анны» – это безмолвная история о еврейской девочке, которая несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, ожидая, когда деревню освободят от нацистов. Главную роль в фильме сыграла шестилетняя Марта Козлова, став самой юной актрисой, получившую премию «Ника».

Увидеть картину можно будет с 20 по 26 июня в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино».