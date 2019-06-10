В День России уфимцы увидят продолжение истории «Людей в черном»

12 июня во всех кинотеатрах Уфы стартует показ фильма «Люди в черном: интернэшнл». Продолжение знаменитой истории обзавелось новыми героями, злодеями, впечатляющим масштабом действия и уморительным юмором.

По сюжету нового фильма организация «Люди в черном» распространилась по всей планете, успешно противостоя ударам отребью со всей Вселенной. Опытный агент Эйч берет в напарники новичка М, чтобы уберечь человечество от новой смертельной опасности. Помимо Криса Хемстворта и Тессы Томпсон, сыгравших главные роли, в картине можно будет увидеть Эмму Томпсон, Лиама Нисона, Ребекку Фергюсон и других звезд.

Продюсируют фильм бессменные Уолтер Паркс и Лори МакДональд, а кресло режиссера занял Ф. Гэри Грей, работавший над «Форсажем 8» и «Голосом улиц».