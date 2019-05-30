В День защиты детей в Уфе покажут новые серии «Щенячего патруля» и «Вспыш и чудо-машинки»
В сети кинотеатров «Синема Парк» в День защиты детей, 1 июня, состоится специальный показ третьего выпуска проекта «Nick Jr. в кино».
Он будет состоять из двух частей. Сначала малыши увидят новую, еще не вышедшую на экраны серию «Щенячего патруля», в которой щенки будут строить обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Во второй части ребятам покажут серию мультсериала «Вспыш и чудо-машинки». Общая длительность двух серий – всего 45 минут.
Показы пройдут 1 июня в 13:00 в «Синема Парк Галерея ART» и «Синема Парк Семья».
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