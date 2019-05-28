Уфа станет одним из 13 городов России, где покажут фильм «Золотая перчатка»
Фатих Акин – наверное, самый известный в России современный немецкий режиссер, который вернулся на киноэкраны с новой скандальной работой.
Экранизация бестселлера «Золотая перчатка» – это смесь сериала «Настоящий детектив» и фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Шокирующий фильм решили показать в России, но для узкой аудитории.
Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино», а также компания «Русский Репортаж» приглашают зрителей на предпремьерные показы. Этот триллер языком «черного» фарса и «винтажного» хоррора расскажет историю серийного убийцы Фрица Хонка. Единственный показ фильма состоится 28 мая, в 19:30 в зале кинотеатра «Синема Парк Галерея ART».
Осторожно, фильм имеет рейтинг 18+ и может шокировать неподготовленных зрителей.
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