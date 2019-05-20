Уфимцы увидят анти-супергеройское кино «Гори, гори ясно»

С 23 мая в Уфе стартует показ фильма «Гори, гори ясно» – это переработанный в более мрачных красках сюжет «Супермена».

Супружеская пара воспитывает ребенка, найденного на месте кружения горящего шара, упавшего с неба. Мальчик – тихий и замкнутый, внутри него кроется что-то зловещее, что грозит вырваться на свободу в любой момент.

«Гори, гори ясно» – продюсерский проект Джеймса Ганна, занимавшегося до этого «Стражами Галактики 3». Мать суперзлодея сыграет Элизабет Бэнкс, игравшая в «Голодных играх» и «Идеальном голосе», а роль «демонического мальчика» исполнит Джексон А. Данн, в столь юном возрасте засветившийся в десятке фильмов и сериалов.

Фильму «Гори, гори ясно» присвоен рейтинг «18+». Увидеть картину можно будет во всех уфимских кинотеатрах.