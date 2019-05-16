Уфимцы узнают, чем занимаются домашние животные без хозяев

С 30 мая в Уфе стартую показы продолжения комедийного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных».

С момента окончания первой части многое поменялось – главный герой – джек-рассел-терьер Макс теперь нянчит сына своей хозяйки, зарабатывает нервный тик и попадает в ветклинику. Зрителю увидят всех старых героев – кролика Снежка, пса Дюка, кошку Хлою и шпица Гиджет. А домашних животных ждет еще больше приключений!

Кстати, студия Ullumination Entertainment планирует открыть тематический парк в Голливуде, посвященный двум мультфильмам. Посетители прокатятся по маршруту, имитирующему улицы Нью-Йорка и увидят, что делают домашние животные, пока хозяев нет дома.

Увидеть «Тайную жизнь домашних животных 2» можно будет в кинотеатрах «Синема Парк».