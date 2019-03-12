18+

Легендарный фильм «Асса» на четыре дня вернется на экраны кинотеатров Уфы

В России вновь покажут фильм «Асса» (12+), увековечивший музыку «эпоху перемен».

  • Фото: kinopoisk.ru

Советский фильм 1987 года режиссера Сергея Соловьева выйдет в повторный прокат, правда всего на четыре дня – с 28 по 31 марта. Боевик «эпохи перемен» смог увековечить выступления Виктора Цоя, Жанны Агузаровой, групп «Аквариум» и «Браво». А для поколения восьмидесятых эта картина стала «машиной времени», которая позволяет вновь ощутить дух той эпохи.

– «Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «Чудесную страну» из песни «Браво». Сегодня «Асса» — в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен. И нам снова, как никогда, необходимы перемены, – прокомментировал возвращение на экраны картины кинокритик Антон Долин.

Увидеть картину можно будет в кинотеатрах сети «Синема Парк».

 

Читайте новости Уфы во «ВКонтакте» и Instagram! Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем новом и интересном в городе!

Комментарии (0)
Автор: ufasobakaru
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты