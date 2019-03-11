В уфимских кинотеатрах покажут фильм о выходе Великобритании из Евросоюза

В Уфе с 14 марта начнутся показы полудокументальной политической драмы «Брексит» от режиссера «Черного зеркала» Тоби Хейнса.

Создатели фильма попытались отойти от критики действий и размышлений о предпосылках и подробно изложили, как готовился сам референдум. Картина расскажет о главном пропагандисте выхода Великобритании из Евросоюза – о политическом стратеге Доминике Каммингсе. Именно он придумал слоган «Верните себе контроль». Играет политолога Бенедикт Камбербэтч, а среди актеров также можно увидеть Малкольма Фримана («Чисто английское убийство») и Люси Рассел («Бэтмен: Начало»).

Увидеть «Брексит» можно с 14 февраля в кинотеатрах «Синема Парк».