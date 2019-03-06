Канал HBO выложил трейлер последнего сезона «Игры престолов»

В трейлере зрители смогут увидеть Арью Старк, которая говорит: «Я знаю смерть. У нее много лиц. Не терпится увидеть и это». В видеоряде также можно заметить Серсею Ланнистер, Джона Сноу вместе с Дейнерис Таргарие, драконов. Основная канва сезона – противостояние лидеров воюющих королевств и орды Белых Ходоков.

Премьера сезона назначена на 14 апреля, он будет состоять всего из шести эпизодов, но более длинных, чем обычная серия. Премьера в России пройдет на следующий день, 15 апреля.