В Уфе покажут музыкальный триллер с саундтреком, номинированным на премию «Золотой лев»

На российских экранах появится триллер Vox Lux. Музыку у нему написала певица Sia, а исполнила сама Натали Портман.

Сюжет фильма расскажет о карьере певицы Селесты, которая больше 18 лет наслаждалась мировой известностью. Упрямая звезда должна не сойти с ума, пытаясь сохранить грань между славой и реальной жизнью. Образ певицы – пародия на всех суперзвезд XXI века. Не зря слоганом к картине стала фраза «Портрет XXI века». Режиссер Брейди Корбет («Детство лидера») выносит вердикт целому поколению людей, которые готовы на все ради славы.

Увидеть фильм можно будет с 7 марта в сети кинотеатров «Синема Парк».