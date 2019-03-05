В Уфе начались съемки фильма об обороне Москвы

На киностудии «Башкортостан» начались съемки короткометражной военной драмы «Саптар» о Великой Отечественной войне и обороне Москвы. Съемки проводятся непосредственно под Уфой.

Сюжет фильма основан на реальных исторических событиях, которые произошли с башкирским солдатом, поэтом Ханифом Каримом, дедом режиссера картины. Ханиф прошел всю войну, дошел до Берлина, а домой вернулся в 1946 году после победы над Японией, получил орден Красной Звезды. По сюжету разведгруппа, в которой был Ханиф, попадает в окружение врага.

В фильме будут сниматься Ильсур Казакбаев, актеры Национального Молодежного театра им. М. Карима Евгений Лопатин, Дмитрий Гусев, Вадим Клысов, актер Русского драмтеатра Владимир Кузин и Тигран Довлетбекян.

Выход картины приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.