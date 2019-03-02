Супергерл: в Уфе покажут «Капитана Марвел»

Перед выходом картины на экраны в Америке, студия запустила сайт, сделанный в стилистике начала двухтысячных. И сам фильм по замечаниям зрителей наполнен ретро-настроениями, духом старых фантастических комиксов.

В главной роли сыграет Бри Ларсон, засветившаяся в психологическом триллере «Комната» и молодежных комедиях «Скотт Пилигрим против всех» и «Мачо и ботан». А вот роль злодея отдали более известному актеру – Бену Мендельсону.

Сюжет, казалось бы, прост: девушка по имени Кэрол всю жизнь была обычной, хоть и хотела стать лучшим пилотом в мире. Во время одного из полетов она столкнулась с инопланетным кораблем и оказалась на другой планете. Чем закончится дело, уфимские зрители узнают 7 марта в кинотеатрах сети «Синема Парк».