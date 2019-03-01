«Чужой» на экранах: фильму Ридли Скотта исполняется 40 лет

Фильм, четыре десятилетия назад перевернувший жанр ужастиков, вновь возвращается на экраны. В Уфе «Чужого» (16+) покажут к сорокалетнему юбилею выхода фильма в свет.

В кинотеатрах «Синема Парк» покажут отреставрированную версию фильма в разрешении 4К. Примечательно, что показывать будут не режиссерскую версию, выпущенную в 2003 году, а фильм 1979 года, без дополнительных вставленных сцен. Показы будут идти на английском языке с русскими субтитрами в течение недели – с 7 по 13 марта. Ежедневно в кинотеатрах будут проходить по два показа в формате 2D.

Кстати, оригинальный фильм получил ряд престижных наград, в том числе премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.