Вышел трейлер фильма «Первая республика» об истории Башкирии

Картину посвятили столетнему юбилею создания Башкортостана. Фильм будет состоять из нескольких глав, каждый из которых расскажет о реальных людях, повлиявших на историю республики. Одним из героев фильма станет Газиз Альмухаметов, через которого покажут историю Башкирского государственного театра оперы и балета. Будут и такие исторические личности как Хадия Давлетшина, Габдулла Амантай, Файзи Гаскаров и другие. Основное действие будет проходить в 30-40 годах, но снимали фильм на улицах современной Уфы.

Фильм выйдет в уфимский прокат, после чего будет показан в школах и университетах республики, а потом – в других городах России.