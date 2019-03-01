Вышел трейлер фильма «Первая республика» об истории Башкирии
17 марта в Уфе состоится премьера исторической картины Булата Юсупова «Первая республика» (12+). Зрителям показали официальный трейлер.
Картину посвятили столетнему юбилею создания Башкортостана. Фильм будет состоять из нескольких глав, каждый из которых расскажет о реальных людях, повлиявших на историю республики. Одним из героев фильма станет Газиз Альмухаметов, через которого покажут историю Башкирского государственного театра оперы и балета. Будут и такие исторические личности как Хадия Давлетшина, Габдулла Амантай, Файзи Гаскаров и другие. Основное действие будет проходить в 30-40 годах, но снимали фильм на улицах современной Уфы.
Фильм выйдет в уфимский прокат, после чего будет показан в школах и университетах республики, а потом – в других городах России.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.