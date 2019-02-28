Фильм Рэйфа Файнса об уфимском танцовщике Рудольфе Нурееве выйдет в российский прокат

Картина британского актера Рэйфа Файнса о жизни и карьере Рудольфа Нуреева «Белая ворона» выйдет в российский прокат в апреле.

Фильм показали 22 марта в Великобритании. Картина рассказывает о жизни Руди с детских лет до переезда заграницу. В пресс-службе компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сообщили, что картина уникальная:

– В пакет фильмов вошел новый фильм актера и режиссера, двукратного обладателя премии Американской киноакадемии «Оскар» Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон». Это уникальный проект – впервые британский постановщик снял фильм с российскими актерами и почти полностью на русском языке, – передает издание «Интерфакс».

В основу сценария легла книга Джулии Кавана «Рудольф Нуреев: Биография», а съемки проходили в Санкт-Петербурге и Париже. Роль Рудольфа сыграл танцовщик Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко, а сам Райф Файнс исполнил роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе. В ленте снялись Адель Экзаркопулос, Чулпан Хаматова, Сергей Полунин и Равшана Куркова.