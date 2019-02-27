Уфимских кинозрителей испугает «Кадавр»

На создание картины «Кадавр», режиссера Дидерика Ван Ружена вдохновили такие культовые киноленты 70-х годов прошлого века, как «Изгоняющий дьявола», «Напугать Джессику до смерти» и «Замкнутый круг». Этот фильм тоже будет об одержимости, а действие будет проходить в мрачных декорациях морга. Главной героине Меган Рид должна найти причину необъяснимых и очень опасных сверхъестественных явлений, чтобы спасти свою жизнь. Ведь на нее начинает охоту злой дух, поселившийся в теле умершей девушки.

Главную роль в картине сыграла Шэй Митчелл – молодая актриса и блогер засветилась в сериале «Милые обманщицы» и была номинирована на премию Teen Choice Awards. «Кадавр» уже несколько раз окупился в мировом прокате.