В Уфе покажут историческую драму об истории города Тобольска

В кинотеатрах «Синема Парк» в Уфе с 21 февраля можно будет увидеть российскую историческую драму Игоря Зайцева – «Тобол» (16+).

Это будет остросюжетная экранизацию романа Алексея Иванова о молодом офицере, который отправляется в Тобольск XVIII века. Зрители увидят золотоискательную экспедицию полковника И. Д. Бухгольца и осаду Ямышевской крепости на Иртыше. Кстати, декорациями к фильму послужили реально сохранившиеся с XVIII века Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор. В картине будут как вымышленные персонажи, так и исторические, реально существовавшие герои: Семен Ремезов – летописец, Матвей Гагарин – первый сибирский губернатор.

Главные роли в фильме сыграют Илья Маланин («Крепость Бадабер», «Неуловимые»), Дмитрий Назаров («Кухня», «Штрафбат») и Дмитрий Дюжев («Бригада», «Остров»).