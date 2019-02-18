В уфимском кинотеатре «Родина» покажут солдатские вещи, найденные поисковыми отрядами
В кинотеатре «Родина» 20 февраля покажут художественно-документального фильма «Время собирать цветы» (12+), а у зрителей будет возможность обсудить картину с режиссером.
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Фото: planeta.ru
Историю солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса, воевавших во Фрнции, сняла режиссер Галина Щерба по сценарию Олега Ракшина. Деньги на съемку проекта собрали на краудфандинговой платформе. Сразу после показа, состоится обсуждение картины с создателями фильма. А в холле кинотеатра можно будет увидеть выставку с предметами, которые нашли поисковые отряды. Это будет оружие, жетоны, личные вещи солдат. Выставку будут также проводить поисковики, одетые в форму солдат Австро-Венгрии и России.
Показ начнется в 18:30.
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