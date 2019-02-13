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Уфимские зрители увидят фильм по японской манге «Алита: Боевой ангел»

На экраны уфимских кинотеатров 14 февраля выйдет фильм Роберта Родригеса, снятый по японской манге Gunnm Юрито Кисиро.

Боевик рассказывает о девушке-киборге, которая отправляется на поиски утраченных воспоминаний и по пути сражается с опасными киборгами. В главной роли снялась Роза Салазар, которой с помощью компьютерной графики изменили лицо. Кстати, изначально эту мангу планировал экранизировать Джеймс Кэмерон.

В кинотеатрах «Синема Парк» к выходу на экраны картины «Алита: Боевой ангел» решили устроить конкурс и разыграть среди зрителей боевой меч главной героини, две игровые консоли Sony Playstation 4 и пять беспроводных наушников. Чтобы участвовать в конкурсе, достаточно до 28 февраля приобрести билеты на фильм и зарегистрировать их на промо-странице.

 

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Автор: ufasobakaru
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