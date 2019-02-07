В Уфе покажут документалку Сары Драйвер «Баския: взрыв реальности»

На московском фестивале Beat Film Festival еще в июне показали фильм о неординарном граффити-мастере Жане-Мишеле Баскии Уфимцы смогут увидеть и обсудить картину с кинокритиками.

Документалка создана из рассказов современников, архивных фото и видео о художнике-маргинале, который стал одним из самых дорогих в мире граффитчиков. Фильм будет показан дважды на площадке студии ArtLab19 («ВДНХ-Дом») 1 и 2 марта.

1 марта сбор гостей намечен на 19:00, в 19:30 начнется дискуссия «О влиянии окружения на художников», в которой будут принимать участие арт-критик Кристина Абрамичева, арт-директор галереи Miras Ольга Рамазанова и несколько уфимских художников – Эдик Oks, Александр Кайдалов и Олег Кайбышев. После дискуссии, в 20:15 начнется показ.

2 марта в 19:30 начнется лекция «Что ждет граффити и стрит-арт в будущем», а после нее – показ.