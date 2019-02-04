На уфимские экраны выйдет ужастик о комнате-квесте
7 февраля в России стартует показ фильма «Клаустрофобы» (16+) о выживании незнакомцев в пространстве квест-рума.
Фильм занял второе место по популярности в кинотеатрах в момент выхода и собрал в прокате почти 40 миллионов долларов на текущий момент. Сюжет картины прост: шестеро незнакомцев получают приглашение сыграть в квест, но не ожидают, что квест-рум таит в себе очень сложные загадки и смертельные опасности.
Звездным составом фильм не хвастается: режиссер-новичок Адам Робител известен только работой над «Астрал 4: последний ключ», а актеры Тейлор Расселл, Логан Миллер и Джей Эллис до этого не светились на главных ролях.
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