На уфимские экраны выйдет ужастик о комнате-квесте

Фильм занял второе место по популярности в кинотеатрах в момент выхода и собрал в прокате почти 40 миллионов долларов на текущий момент. Сюжет картины прост: шестеро незнакомцев получают приглашение сыграть в квест, но не ожидают, что квест-рум таит в себе очень сложные загадки и смертельные опасности.

Звездным составом фильм не хвастается: режиссер-новичок Адам Робител известен только работой над «Астрал 4: последний ключ», а актеры Тейлор Расселл, Логан Миллер и Джей Эллис до этого не светились на главных ролях.