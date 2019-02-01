В кинотеатре «Родина» откроется новая выставка башкирской фотохудожницы Сауле Халиуллиной

5 февраля в кинотеатре «Родина» начнутся показы фильмов из фестивальной программы «Cherchez la femme» или «Ищите женщину». Фестиваль будут проводить совместно с представителями Посольства Швейцарии в России. Между показами в холле можно будет увидеть картины известного фотографа Сауле Халиуллиной (16+).

Фестиваль будет идти с 5 по 8 февраля. Первый фильм – ретро-драмеди Петра Вольпе «Божественный порядок» покажут в 19:50 5 февраля. 6 февраля анонсировали показ драмы «Мока» Фередрика Мерму и короткометражки «Женщина и поезд» Тимо фон Гунтена. 7 февраля зрители увидят документальный фильм «Большое и маленькое» Камиля Будана. И завершится фестиваль двумя документалками «Двойное путешествие» Марианн Левински и «Большая игра» Анки Шмид.

Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.