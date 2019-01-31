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На экраны Уфы выходит новый фильм Дмитрия Быкова «Завод»

6 февраля в «Синема Парке» торгово-развекательного центра «Галерея ART» представят новый фильм «Завод» режиссера Дмитрия Быкова.

  • Фото: www.kinopoisk.ru

  • Фото: www.kinopoisk.ru

  • Фото: www.kinopoisk.ru

Ушедший из кино в 2017 году режиссер вновь появится на экранах с остросюжетной новинкой, которая расскажет историю похищения олигарха рабочими завода. Каст фильма – преимущественно мужской, зато среди имен много известных – роль олигарха отдали Андрею Смолякову, его похитителя сыграет Денис Шведов, а «переговорщика» – Владислав Абашин. Мировая премьера «Завода» состоялась на кинофестивале в Торонто и критики высоко оценили новую работу Быкова.

 

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Автор: ufasobakaru
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