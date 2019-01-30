Айнур Аскаров в марте приступает к съемкам остросюжетного фильма «Буран»

Башкирский режиссер Айнур Аскаров («Из Уфы с любовью», «Таганок») получил финансирование на съемки фильма «Буран». Проект запустят в производство уже в феврале, а съемки начнутся в марте.

Фильм «Буран» – это остросюжетная драма о выживании, действие которой будет происходить в машинах, застрявших на трассе во время бурана. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в Хайбуллинском районе Башкирии в марте 2016 года.

Проект поддержала Свердловская киностудия в Екатеринбурге, а на съемки Министерство культуры РФ выделило 40 миллионов рублей. втором сценария стал Айдар Акманов, работавший над проектами «И это все Роберт» и фильмом «Сестренка» по повести Мустая Карима. В марте и апреле будут снимать эпизоды на территории Башкирии (в Хайбуллинском районе) и Оренбургской области. Сейчас Айнур Аскаров набирает команду, в том числе и актеров на главные роли.