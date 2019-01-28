Опубликован первый трейлер фильма «Белая ворона» о башкирском танцовщике Рудольфе Нурееве

Биографическая драма расскажет о жизни и карьере Руди. Главную роль в фильме исполнит танцовщик из Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко. Роль Юрия Соловьева досталась танцовщику Сершею Полунину. В фильме можно будет увидеть Чулпан Хаматову и самого Рэйфа Файнса, который исполнит роль наставника Нуреева в Вагановском училище.

Фильм снимают по мотивам книги Джули Кэвэны «Рудольф Нуреев: Жизнь», а сценарий написал двухкартный номинант премии «Оскар» Дэвид Хэйр.

В Великобритании картину покажут 22 марта, о дате выхода фильма в России пока не известно.