Кинокомпания «Пионер» выпустит вторую часть киноальманаха «Русское краткое»

Кинокомпания «Пионер» в конце января покажет второй выпуск «Русское краткое» с короткометражными фильмами, вышедшими в прошлом году.

Киноальманах объединит пятерых кинематогрофистов – как известных, так и начинающих. Сборник будет многожанровый. В него войдут дебютные режиссерские работы российских актеров. Александр Домогаров-младший снял мистический хоррор о школе «Пустите детей», Виктор Кашляев представит черную комедию про лесную прогулку «Грибы и рыбы», а Ирина Вилкова – фильм «Че» о поездке в Санкт-Петербург. Сергей Кемпо представит эротический триллер «Сережка», а Ирина Волкова фильм «Костик» о поиске молодого парня.

Показы начнутся с 25 января.

Первая часть киноальманаха вышла в октябре 2018 года и была показана в кинотеатрах 29 городов России, в том числе и Уфы. После кинопоказов зрителям предлагают голосовать за понравившиеся картины, а лучший фильм будет представлен на спецпоказе летом 2019 года.