«Самая романтичная киноистория осени»: в уфимских кинотеатрах покажут фильм «Без меня»

11 октября в прокат выйдет драма от автора сериала «Измены» – фильм «Без меня». Создатели рассказали, почему стоит увидеть «самую романтичную киноисторию осени».

Сюжет фильма строится вокруг двух девушек, которые полюбили одного мужчину. После его гибели, они получают сообщения от анонима и вдвоем решают разгадать непростую тайну, стоящую за странными посланиями. Сценарий фильма принадлежит Дарье Грацевич, и попал в топ сценарного рейтинга Фонда кино.

− История привлекла меня интригой, я до конца пытался догадаться, в чем дело. Это мой первый опыт – снимать не по своему сценарию, – пояснил режиссер Кирилл Плетнев.

Вечно улыбающаяся девушка из «Деффчонок» Полина Максимова кардинально поменяла свой образ ради главной роли в фильме: подстриглась и похудела до 46 килограмм. Она вместе с исполнительницей другой главной роли, Любовью Аксеновой, прошли курсы вождения мотоцикла и игры на фортепиано.

− Роль, о которой я мечтала. Такую Полину Максимову еще не видел никто. И знаете, такие роли очень помогают актерам не терять веры в то, что они еще на что-то способны, могут сделать что-то, за что потом будет не стыдно, – рассказала актриса Полина Максимова.

Среди других интересных фактов о фильме: для съемок одной из сцен использовали самый длинный операторский кран в России, длиною 27 метров. А финальную сцену, в которой играет рояль записывали в Испании на студии Team33, за инструмент сел виртуозный пианист Андрей Квинт.

Премьера картины состоялась на 42-ом Монреальском кинофестиваля 3 сентября.