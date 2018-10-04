Уфимские кинотеатры захватил «Веном»

«Веном» тесно связан со вселенной «Человека Паука», но Sony решили отделить образ инопланетного смертоносного и мрачного Венома от яркого и подросткового «Спайдермена». Результат получился необычным.

Главные роли в ужастике получили Том Харди (засветившийся в «Темном рыцаре» от компании DC) и пока не слишком известная актриса Мишель Уильямс («Величайший шоумен»). В Харди, по сюжету фильма, вселяется симбионт и наделяет его суперспособностями. Инопланетный монстр вовсе не добрый, и главный герой пытается договориться с «захватчиком», попутно спасая землю от суперзлодея. Создатели, несмотря на сеттинг картины, остановились на рейтинге PG-13 (16+), разбавив мрачные моменты шутками. Что из этого вышло – смотрите в кинотеатрах Уфы.