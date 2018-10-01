В Уфе на один день организуют бесплатный кинотеатр под открытым небом

Две недели назад, на набережной Казани презентовали проект «Кинобатл Уфа-Казань» (16+). В ходе него, жители двух городов должны выбрать, где из двух столиц кинематограф развит лучше. Показы фильмов будут бесплатными, но зрители должны будут проголосовать за понравившуюся картину.

– Мы планируем организовать цикл кинопоказов короткометражек, снятых в Татарстане и в Башкирии. Также хотим провести творческие встречи и скайп-сессии с авторами кино, режиссерами и актерами. Наша цель – не поссорить, а объединить регионы, расширить географию сотрудничества и рассказать о новых проектах, – пояснила одна из организаторов проекта Гульфия Шарипова.

Уфимцам покажут фильмы «Конец игры» (Казань) и «Дикарь» (Уфа). После показа зрители смогут проголосовать за лучшую картину, посветив фонариком. Кинотеатр организуют 2 октября на площадке перед сценой лайфстайл центра «Башкирия». Начало в 19:30. Организаторы советуют захватить пледы и одеться теплее.