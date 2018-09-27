В Уфе покажут девять фильмов «Манхэттенского фестиваля короткометражек»

27 сентября в Уфе стартуют показы картин «Манхэттенского фестиваля короткометражного кино». В этом году жюри выбрали девять фильмов, длительностью не более 19 минут, которые в этом году выиграли престижные награды на мировых фестивалях.

Показ откроется британской картиной «Голова в мешке», признанной лучшим триллетом 2018 года, продолжится новозеланской анимацией «Пожар в картонном городе», ставший лучшей комедией на кинофесте в Лос-Анджелесе. Также зрители увидят режиссерский дебют звезды «Миллионера из трущоб» Дев Пателя – картину «Домашний покупатель», антивоенную драму «Кто-то», социальный фильм «Она». В программе показа значится картина «Два незнакомца, которые встречаются пять раз», собравшая 13 фестивальных наград. Представят и венгерскую комедию «Шушутаж», канадский фильм «Дикарь» и австралийская картина «Лакримоза», завоевавшая награды тридцати престижных фестивалей.

Увидеть короткометражки можно будет в кинотеатре «Родина» ежедневно, вплоть до 7 октября.