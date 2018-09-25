В кинотеатрах Уфы покажут фильм в формате screen-life

С 27 сентября в Уфе начинается показ триллера «Поиск». Это продюсерский проект Тимура Бекмамбетова, снятый в новом и необычном жанре screen-life, где действие происходит на экранах электронных устройств.

Режиссером картины стал молодой режиссер Аниш Чаганти, для которого этот проект – первый. Фильм расскажет об отце пропавшей девушки-подростка, который с помощью социальных сетей начинает искать свою дочь. Все действие фильма будет происходить на экране компьютера или телефона. Мировая премьера фильма состоялась 21 января, но локализация картины потребовала большого количества времени из-за множества надписей и текстовой информации.

Напомним, два режиссера из Уфы сняли полнометражную картину, используя только мобильный телефон и рассказали, что стать автором фильма теперь можно, имея минимальный бюджет.