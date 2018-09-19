В России запустили проект «Кинобаттл: Казань-Уфа»

Презентация нового проекта состоялась на набережной озера Кабан. Организаторы – минкульт Татарстана и киностудии «Башкортостан», а также уфмская киношкола «Мидпоинт» объявили, что в течение осени и начала зимы в кинотеатрах двух республик, на арт-пространствах и в сети будут показывать короткометражки, чьи авторы из Башкирии или Татарстана. Победителей – лучшие проекты будут определять интернет-голосованием. Также в рамках проекта пройдут мастер-классы и дружеские встречи.

– В Уфе презентация проекта состоится в начале октября. Кстати, инициатива по организации проекта – общая. Мы, в Башкирии, и наши партнеры в Татарстане, хотим познакомить зрителей с кино-работами режиссеров соседних республик, не столкнуть лбом кинематографистов, а, наоборот, найти точки соприкосновения, - пояснила организатор проекта и директор киношколы «Мидпоинт» Гульфия Шарипова.

На первом кинобаттле зрители могли увидеть фильмы «Конец игры» режиссера из Казани Максима Швачко, а также фильм уфимца Тимура Ганеева «Эгегей».