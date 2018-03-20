Кинопремьера в Уфе: «Кролик Питер»

22 марта в широкий прокат выходит семейный фильм по мотивам бестселлера английской писательницы Беатрикс Поттер «Кролик Питер». Это история о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру – с одной стороны, а с другой – невероятно трогательный рассказ о самых главных ценностях жизни каждого.

Жанр: семейная комедия

Режиссер: Уилл Глак («Энни», «Секс по дружбе»)

В ролях: Донал Глисон («Выживший», «Бойфренд из будущего»), Роуз Бирн («Шпион», «Люди Икс: Апокалипсис»)

Роли озвучивают: Алла Михеева, Марина Кравец, Сергей Бурунов, Антон Эльдаров, Наталия Быстрова.