Кино в Уфе: в прокат вышел документальный фильм «Дрис ван Нотен»



«Я не хочу делать то, что другие делают. Я хочу делать то, что нравится мне» - такой репликой дизайнера открывается документальный фильм, снятый режиссером Райнером Хольцмером. В Уфе кинолента вышла в ограниченном прокате: посмотреть ее можно только в двух кинотеатрах сети «Синема парк». А посмотреть стоит: в течение года режиссер ежедневно снимал Дриса ванн Нотена: за завтраком, работой, встречей с близкими друзьями – везде. Дизайнер в этом кино предстает не только как уникальная единица в мире моды, в первую очередь – как человек со своими привычками, недостатками и необычной идеологией жизни и творчества.