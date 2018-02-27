В Уфе пройдет специальный показ фильма «Довлатов» с режиссером Алексеем Германом-младшим

Специальный показ фильма «Довлатов» состоится в кинотеатре «Родина» 6 марта. Лента вышла в широкий прокат ограниченным тиражом: посмотреть «Довлатова» можно только 1,2.3 и 4 марта.

Организатор показа, журналист Андрей Королев рассказал, почему так важно посмотреть фильм о «конце прекрасной эпохи» Бродского в России и его молчаливом угрюмом друге Сергее Довлатове:

«После показа в том же зале по скайпу мы свяжемся с режиссером фильма Алексеем Германом-младшим, пообщаемся, и зрители смогут задать ему вопросы и поделиться впечатлениями. Мы посчитали, что организовать такой разговор важно и нужно, учитывая, что Довлатов родился в Уфе, а фильм стал одним из лидеров Берлинского кинофестиваля, взяв одного из «Серебряных медведей».