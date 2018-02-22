В прокат вышел фильм режиссера из Уфы Флюзы Фаршатовой «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Новую историю «Квартета И» сняла уроженка Уфы Флюза Фаршатова. Ранее режиссер работала над сериальными проектами, так что «О чем говорят мужчины. Продолжение» для автора - дебютная полнометражная лента.

Знакомые зрителю герои Леша, Слава, Камиль и Саша, устав от быта, решили уехать из душной Москвы в Санкт-Петербург. Текила в пять утра, плацкартный вагон, рассвет у Троицкого моста: у каждого из них найдутся свои приключения в Петербурге и всегда найдутся слова о главном: любви, женщинах и простом человеческом счастье.

В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская и другие.

В прокате с 22 февраля.