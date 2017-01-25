Туристов из Китая в Уфе станет больше

В этом году поток туристов из Китая в Россию увеличится за счет упрощения визовых процедур.

По данным Ростуризма, Китай занимает лидирующее положение по объемам въездного турпотока в нашу страну. За девять месяцев 2016 года граждане КНР совершили около 1,1 млн туристических поездок в Россию, что на 15% больше, чем за тот же период 2015 года. Особой популярностью у китайцев пользуются групповые поездки по безвизовому каналу, доля которых составляет 70 процентов. За последние пять лет безвизовый турпоток из Китая увеличился в шесть раз.

Источник: Башинформ