Историческая драма «Рай» в киноклубе «ZЕРКАЛО»

19 января киноклуб «ZЕРКАЛО» покажет историческую драму режиссера Андрея Кончаловского «Рай» (16+).



Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина получила главный режиссерский приз — «Серебряного льва». Также «Рай» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а в декабре 2016 года картина попала в лонг-лист кинопремии «Золотой Глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



Место проведения: Кинотеатр «Родина», Зеленый зал, начало в 20.00 часов. Модераторами показа выступят Сергей Бархатов и Аскар Басыров.

Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан

