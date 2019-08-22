В центре Уфы создают новую пешеходную зону

Вопрос создания в городе нового маршрута для прогулок был поднят на открытии международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег». Форум проходит в «Арт-квадрате», где собрались архитекторы из разных городов и стран.

Руководитель проекта «Арт-квадрат» Рим Бикмаев рассказал, что есть идея сделать выход из квартала на улицу Мустая Карима, которую планируется закрыть для проезда машин. На противоположной стороне строится Хакимовская мечеть, рядом с которой появится сквер. Далее пешеходный путь пройдет к улице Карла Маркса через арку, а оттуда – к филармонии на улице Гоголя. Для этого сносится старое здание, мешающее проходу. Таким образом, в Уфе может появится еще один маршрут для прогулок.

Главное для Уфы событие фестиваля — конкурс на разработку концепции эко-регенерации дельты реки Сутолока. Всего представлено 24 проекта по реновации заброшенного пока уголка Уфы. Независимое жюри во главе с архитектором из Чехии выберет лучшие работы, которые получат первую, вторую и две третьи премии в размере 500, 300, 100 тысяч рублей соответственно. Итоги конкурса будут объявлены 24 августа.

Как сказано в условиях конкурса, территория является «визитной карточкой» города, на нее открывается вид при въезде в город через Бельский мост. Сейчас застройка там хаотична. Река Сутолока и ее прибрежная зона находятся в заброшенном состоянии. Предполагается, что эта часть берега будет включена в прогулочную зону, которая идет от парка «Ватан» по набережной реки Белой до Монумента Дружбы. Проект-победитель примет к рассмотрению администрация города.